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Владимир Путин сменил послов в Омане и Катаре. Соответствующие указы размещены на портале правовой информации.

Представителем России в Омане стал Илья Моргунов. На этой должности он сменил Дмитрия Догадкина, который был переведен на должность чрезвычайного и полномочного представителя страны в Катаре.

При этом Моргунов работал на посту главного советника департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ.

В октябре президент РФ подписал распоряжение, по которому бывшего прокурора Крыма и экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую утвердили на пост посла в Республике Кабо-Верде.