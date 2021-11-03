Посол РФ в США прокомментировал проблемы с выдачей виз россиянам

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал проблемы с выдачей американских виз россиянам. Он выразил недоумение включения граждан РФ в число бездомных наций.
"Как можно строить вообще какую-либо дипломатию между государствами, не имея возможности для граждан общаться друг с другом?" – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Антонов добавил, что в США ожидают российских артистов. По его словам, чтобы завоевать сердца американцев, достаточно исполнить балет.
Ранее сообщалось, что посольство США в России перестанет выдавать иммиграционные визы. Теперь за этим документом нужно будет ехать в диппредставительство Штатов в Варшаве. Вашингтон официально, на сайте Госдепартамента, назвал россиян бездомной нацией.
Россиянам предложили получать иммиграционные визы в США в Варшаве
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