Посол РФ в США прокомментировал проблемы с выдачей виз россиянам

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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал проблемы с выдачей американских виз россиянам. Он выразил недоумение включения граждан РФ в число бездомных наций.

"Как можно строить вообще какую-либо дипломатию между государствами, не имея возможности для граждан общаться друг с другом?" – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

Антонов добавил, что в США ожидают российских артистов. По его словам, чтобы завоевать сердца американцев, достаточно исполнить балет.

Ранее сообщалось, что посольство США в России перестанет выдавать иммиграционные визы. Теперь за этим документом нужно будет ехать в диппредставительство Штатов в Варшаве. Вашингтон официально, на сайте Госдепартамента, назвал россиян бездомной нацией.

