Мурашко заявил, что в РФ за счет нерабочих дней удалось преломить ситуацию с COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Ситуацию с коронавирусной инфекцией в РФ удалось переломить за счет нерабочих дней. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве России.
По его словам, темпы вакцинации от ковида на нерабочей неделе были хорошими, прививку сделали 3,7 миллиона человек. Всего первым компонентом вакцины в России привиты 62 миллиона человек.
Также министр подчеркнул, что во время праздничных и нерабочих дней медицинские службы оказывали всю необходимую помощь. Сбоев при вакцинации зафиксировано не было.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией сохраняется в 61 регионе РФ. Отдельно она подчеркнула, что явное снижение заболеваемости COVID-19 наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Чечне, Ненецком автономном округе, Калмыкии и на Алтае.
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