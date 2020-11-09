Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Владимир Путин заявил, что очаг международного терроризма в Сирии фактически ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС.

"Нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь", – отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия прикладывает всевозможные усилия для урегулирования обстановки в Сирии, а также восстановления ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что очаги террористов в Сирии ликвидируются и будут полностью уничтожены. Он отметил, что особенность нынешнего этапа ситуации в стране обусловлена тем, что Сирия при поддержке РФ выстояла в борьбе с международным терроризмом, а также с теми, кто планировал разрушить сирийскую государственность.

В августе авиация РФ и Сирии уничтожила в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа.

Масштабная операция по разгрому бандформирований при поддержке артиллерии и спецназа была проведена в период с 18 по 24 августа. В ее рамках было уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, 7 складов с материальными средствами и 5 подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

