В Кремле пообещали своевременно сообщить о сроках проведения пресс-конференции Путина

Фото: kremlin.ru

О сроках проведения большой пресс-конференции Владимира Путина сообщат дополнительно, как только они будут определены, пообещал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы всех проинформируем, когда определимся по срокам, все сообщим", – заверил он.

Журналисты также поинтересовались у пресс-секретаря российского лидера, каким будет формат мероприятия и есть ли вероятность того, что пресс-конференцию объединят с прямой линией.

"Все может быть. Так или иначе эти форматы в разных ипостасях живут и будут жить", – ответил Песков.

Он также указал на востребованность данных мероприятий.

Ранее стало известно, что уровень доверия граждан Путину составил 77%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос был проведен с 25 сентября по 1 октября среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

Отмечается, что 48,5% опрошенных одобряют деятельность российского правительства, а работу Михаила Мишустина – 51,1% граждан. О доверии главе кабмина рассказали 60,2% опрошенных. Также стало известно о доверии главам парламентских партий.



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