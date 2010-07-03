Шумаков назначен главой Росгидромета

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Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова руководителем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), сообщает ТАСС.

До настоящего времени Шумаков занимал должность замглавы Росгидромета.

3 октября премьер уволил с этой должности Максима Яковенко, который возглавлял Росгидромет с сентября 2017 года.

Росгидромет оказывает госуслуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга окружающей среды, ее загрязнения, государственному надзору за проведением работ по активному воздействию на метеорологические и другие геофизические процессы.