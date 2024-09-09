Мишустин посетит Узбекистан, чтобы обсудить продвижение крупных совместных проектов

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Премьер-министр Михаил Мишустин 9–10 сентября посетит Узбекистан с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба российского премьера.

В Ташкенте состоится пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Главы правительств рассмотрят актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, особое внимание уделив крупным проектам в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

На заседании стороны рассмотрят ход реализации договоренностей, которые были достигнуты по итогам государственного визита Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024 года.

По итогам планируется совместное коммюнике и подписание ряда межправительственных и межведомственных документов.

Ранее стало известно, что Москва и Ташкент взаимодействуют по вопросу строительства в Узбекистане атомной станции с малыми ядерными реакторами. Кроме того, стороны обсуждают строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса, а также металлургического кластера на железорудном месторождении "Тебинбулак".

