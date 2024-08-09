Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ

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Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности, сообщается на сайте Кремля.

В ходе совещания поднимались вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом. С докладом выступил глава ФСБ Александр Бортников.

Помимо него, на совещании присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, министр обороны Андрей Белоусов, директор СВР Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и помощник главы государства Николай Патрушев.

Ранее Путин назвал движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) в некотором роде союзниками РФ в борьбе с терроризмом. Он пояснил, что талибы контролируют власть в Афганистане.

Глава страны также отметил, что Москва неоднократно получала сигналы со стороны движения, что они готовы работать с РФ в этой сфере. Однако, уточнил он, сроки возможного признания и полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) зависят от развития ситуации. Между тем Москва исходит из того, что такие вопросы всегда решаются на основе консенсуса.

