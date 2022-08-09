Демилитаризация затронет и завод Bayraktar на Украине, если он будет создан – Песков

Фото: ТАСС/IMAGO/Scanpix/Paulius Peleckis
Если на Украине будет создан завод по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar, он сразу станет целью демилитаризации в рамках российской военной спецоперации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, – это нужно понимать – лишь продлит, наверное, страдания украинцев", – сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что создание такого производства не помешает достижению целей специальной военной операции.
Ранее посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar начнут производить на Украине. По его словам, компания Baykar Makina уже приобрела землю под производство и разработала проект завода. Где построят завод и когда планируют выпустить первые турецко-украинские Bayraktar, Боднар не уточнил.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Турецкие беспилотники Bayraktar начнут производить на Украине
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