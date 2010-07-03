В Госдуме оценили идею о переводе законов в стихотворную форму

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов положительно оценил идею перевести для детей законы РФ в стихотворную форму. Парламентарий предложил отнестись к данной инициативе с юмором, сообщает Агентство "Москва".
"Если стихи там будут хорошие, то почему бы и нет. И смотря в каком жанре это будет изложено. Если это будет символизм – будет очень интересно. А вдруг это будет в формате Маяковского, такие рваные фразы. Где-то взять ямб, где-то – хорей, где-то – пушкинский слог, поэтичный и развернутый, где-то – стиль Маяковского", – рассказал депутат.
Он выразил надежду, что детям так "будет понятнее".
"Если разработчики провели исследования и считают, что так будет лучше, почему бы и нет. Думаю, это можно сделать", – добавил Чернышов.
При этом к разного рода адаптациям Конституции РФ нужно подходить осознанно, полагает парламентарий. "Конституция – это основной закон, в котором не только изложены статьи, которые нужно применять. Это, скорее, философия и квинтэссенция российского права", – уточнил он.
Также Чернышов предложил доносить содержание основных законов молодому поколению через рэп-музыку. "Может быть, какой-нибудь рэпер Face будет читать какой-то свой текст про Конституцию, про ТК РФ", – сказал депутат, добавив, что к этому можно относиться только с улыбкой.
В новом учебном году школьники младших классов будут изучать Конституцию по детской версии документа в стихах. Над книгой трудились члены Совета Федерации, Ассоциации юристов России, фонда "Стратегия будущего" и Института развития местных сообществ.
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