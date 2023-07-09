Путин отметил важность внедрения передовых отечественных технологий в сферы России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам Форума будущих технологий, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что сейчас для России особенно важно максимально быстро внедрять в жизнь передовые разработки отечественных инженеров.

"Сегодня в условиях беспрецедентных внешних вызовов, а главное – масштабного, качественного обновления промышленности, сельского хозяйства, всех отраслей российской экономики, государственного управления и социальной сферы, принципиально важно, чтобы передовые разработки наших инженеров, исследователей максимально быстро внедрялись в жизнь", – говорится в обращении главы государства.

По мнению Путина, внедрение разработок отечественных производителей – это залог укрепления технологического суверенитета, национального прогресса и роста благосостояния граждан страны. Кроме того, отметил президент, российские инновационные решения позволят дать рост отечественной экономике.

Форум будущих технологий проходит в России с 9 по 14 июля. В ходе него продемонстрируют технологии из области квантовой физики, а также продукты от госкорпораций и ключевых разработчиков.

Ранее Путин поручил укреплять информационную безопасность России и отслеживать оборот больших данных. Помимо этого, российский лидер отметил важность подготовки российского программного обеспечения в сфере больших данных.



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