Деятельность фитнес-центров урегулируют

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Депутаты Госдумы рассмотрели законопроект, определяющий правовое положение фитнес-центровОб этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Фитнес-центры обяжут применять профессиональные стандарты, содержащие требования к квалификации сотрудников. Также они будут обязаны обеспечивать безопасность граждан во время тренировок.

Комитет по спорту подготовил законопроект о внесении соответствующих изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

"В новой редакции законопроекта содержится ряд дополнений: определение правового положения фитнес-центров, их права и обязанности, а также положения, касающиеся особенностей деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, работающих в фитнес-центрах", – сказал председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.

В мае этого года сообщалось, что фитнес-центры обяжут следить за безопасностью клиентов. Депутаты предложили принять закон, устанавливающий права и обязанности фитнес-центров и нормы для профессионального образования тренеров.

Сфера фитнес-индустрии находится вне поля зрения спортивных властей и не имеет нормативного регулирования. В комитете по спорту заявляли, что необходимо обеспечивать качество и безопасность услуг, а для этого ввести профессиональные стандарты.

