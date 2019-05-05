Играем на органике: как научиться понимать и принимать свое тело

Виктор Майклсон, 63-летний москвич, канадец по паспорту, маркетолог и лидер движения slow food в России объясняет, как научиться слышать и понимать свое тело.

Фото: Leo Skryabin/предоставлено автором

В детстве меня выгоняли из всех спортивных секций, что особенно было досадно видеть отцу, от природы фантастически спортивному. Секции и кружки в СССР были уделом спортивных – остальным предлагалось тягать гантели дома. Сверхзадачей секций было создание "олимпийского резерва", мечтой любого тренера – вырастить олимпийского чемпиона. Я в эту историю не вписывался никак.

Лет до 20 к своему телу я относился с подозрением, если не с презрением. Не гонял с пацанами в футбол, не дрался, не бегал на лыжах. Относительно свободно двигался на школьных танцевальных вечеринках, но как-то не связывал это со своим телом.

Переломный момент наступил в 20. Я со скуки пошел на конкурсный отбор знаменитого молодежного театра-студии на Красной Пресне. К моему удивлению, был принят и тут же начал заниматься театральными предметами. Театр был танцевально-музыкальный, отсутствие актерской техники компенсировалось движением и музыкой, а одним из главных предметов был "спортивный станок". Ну, мы все знаем: "...гран плие – батман – .... апломб, а где апломб?!" Я усердно занимался, но при этом Наташа, наш преподаватель, постоянно орала на меня и лупила стеком по отстающим частям тела. До такой степени постоянно, что я хотел уже уходить из театра – настолько это напоминало мне контакты с тренерами спортсекций в детстве. Я попросил своего друга из труппы прийти ко мне на занятие, посмотреть на мой кошмар со стороны. После занятия мы шли к метро, он объяснял мне, какой кривой у меня тур в полтора оборота и как надо тянуть ногу. Я (в полном отчаянии) спросил его: "Что, совсем плохо? Надо уходить?" Он остановился как вкопанный: "Ты что, сдурел? Ты танцуешь лучше всех!" – "Но почему Наташка на меня орет больше, чем на всех остальных?" – "Понятно... тебя вводить в спектакль собираются... остальные ей не интересны".

Через несколько месяцев меня ввели почти во все спектакли, я увлеченно танцевал на сцене, кайфуя от каждого движения. Так я обрел свое тело. Не сказать, что я его полюбил, но, по крайней мере, понял, что оно не безнадежно!

Фото: Leo Skryabin/предоставлено автором

Второе откровение настигло меня через 30 лет, лет 15 назад. В Москве был бум фитнес-центров. Все открывали для себя анатомию: продольные и поперечные... бицепсы и трицепсы, и как подорванные все это качали. Я тоже ходил в качалку исправно, но результатов не было. К тому же все чаще болела спина.

Пошел лечиться. Целый месяц ежедневно ходил на странные процедуры, а в конце курса мне показали несколько упражнений. Я спросил: "Постойте, это же йога?" – "Ну да, йога..." – "Так, может быть, мне на йогу начать ходить?" – "Ну, в вашем возрасте (мне было 49 лет)... не знаю... ну попробуйте".

И я попробовал.

С тех пор я занимаюсь йогой. Стараюсь побороть в себе советский олимпийский соревновательный синдром. Объясняю себе, что не должен быть лучше всех, что соревнуюсь я только сам с собой. Что результат – это не то, сколько времени я просижу в крийе или простою на голове, а в ощущении счастья и "всемогущества" после занятия. Наконец-то я обрел свое тело в полной мере. Я знаю, что не попаду по мячу и сейчас. Но выносливости, гибкости, драйва мне не занимать.

К чему все эти истории. Все просто. Смысл жизни, как известно каждому, в познании себя. Себя любимого и родного. Себя, которого мы знаем в начале жизни очень мало (потому что нам дают картинку нас такого, каким видят или хотят видеть, родители, воспитатели и учителя, общество). Хорошо, если среди них попадаются люди мудрые и непредвзятые. Но чаще мы всю жизнь избавляемся от Прокрустова ложа, в которое нас "всадили" в детстве (если не до рождения).

Это касается всего, но физики не в меньшей мере. Так же, как и в еде, и в образовании – если ты не получаешь удовольствия, то все усилия впустую. Если ты не открываешь свой потенциал, а ломаешь себя через колено, то результатом будет (весьма, впрочем, сомнительное) моральное удовлетворение и сломанное что-то.

Итак, оказалось, что мой физический потенциал – в йоге и в танцах. И я по сей день хожу на йога-класс (пару раз в неделю) и раз или два в неделю танцую. Владимир Яковлев как-то сказал, что по его наблюдениям, всех долгожителей объединяет одно: это люди, которые любят танцевать. Добавлю: умеют. Кайф танцев – от вальса до самбы-румбы и рейва – в том наслаждении, которое ты получаешь от владения каждой точкой своего тела! Кайф йоги – в том же, но, скажем, в другом ракурсе.

Не, я совсем не агитирую против спорта, любого. Я не против спортивных достижений, среди моих друзей есть немало спортивно одаренных. Просто надо найти свое...

В актерском ремесле есть такое выражение: "играет на органике". Так несколько презрительно профессионалы отзываются об актерах, одаренных сценической или экранной харизмой до такой степени, что им не нужно "изображать", вживаться в роль. Их существование само по себе зрелищно. Вы знаете, о ком я – от Жана Габена до Сергея Бодрова. Они становились нашими кумирами, играя самих себя.