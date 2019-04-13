Что такое power nap и зачем он нужен?

Виктор Майклсон, 63-летний москвич, канадец по паспорту, маркетолог и лидер движения slow food в России – о том, что такое по сути режим сна и как к нему правильно относиться.

Сегодня я, кажется, пну еще одну священную корову. На этот раз предметом скептического переосмысления станет режим.

Да нееет! Не "проклятый режим (самодержавия)", а тот самый режим, соблюдение которого – это необходимое (хоть и недостаточное) условие успеха.

Тот самый, который ваши матери, переняв от старших, считали необходимым внедрить среди младших. Ничего необычного тут нет – предрассудки цепко держатся за нас и, как вирус, передаются через коммуникационный канал the word of mouth, ныне признанный наиболее эффективным. Разумеется, у каждой культуры было свое понятие о режиме: сиеста в Южной Европе кажется дикой, но сохраняется. Но в целом она стоит на нескольких китах. Вот давайте на них поглядим.

Начинать день, просыпаться надо (полезно) в одно и то же время. В одно и то же время и ложиться, и засыпать. Как последствие – бессонные ночи, когда ты считаешь слонов и в нечет, и в чет, и заснуть не можешь. Но упорно лежишь под одеялом вместо того, чтобы выйти погулять по ночному городу или даже сериал посмотреть (откровение: практически все сериалы, которые я смотрел, обязаны этому факту бессонницы).



Про прием пищи – это было в предыдущей колонке, про интуитивное питание. В ней я властью, данной мне редакцией, торжественно разрешил "кусочничать".

Разумеется, организм, его физиология подчиняются тренировке, и он привыкает к приему пищи в одно и то же время. Но он (организм) живет сложной жизнью, и периодически нужда в еде то нарастает, то спадает. Но режим говорит: "Еще не время!" Не уверен, кстати, что гастриты – удел тех, кто ест "неправильно": среди моих знакомых это почти всегда "белые воротнички".

Отчасти режим идет от наших деревенских предков – время подъема и отбоя, сезонные изменения четко диктовались сельскохозяйственным циклом. И действительно: при монотонной предопределенной деревенской жизни режим обязателен – он оптимизирован под жизненно-сезонный цикл. Но для жителя большого города, хм?... Ну хорошо, в прошлом веке, с его стремлениями к универсальности и святой верой, что людей можно (и нужно) перевоспитывать, перековывать, переделывать под одну гребенку. Но сейчас?

Нестыковок и несуразностей много, но стереотипы не давали нам даже усомниться.

Первой подорвала мою веру в режим моя учительница Ирина Александровна, сказавшая (в ответ на мою жалобу, что часто просыпаю институт): "Ты знаешь, Витенька, я не могу жить в режиме. Я это поняла и стала слушаться своих желаний и гораздо лучше себя чувствую". Я был в шоке – она оспорила святое!

Твой собственный режим складывается не за один день. Ты следуешь своим желаниям: не спишь полночи... или, наоборот, вырубаешься в середине дня. Самое главное тут не бояться, что будет плохо ("ой, с утра голова будет ватная, а мне квартальный сдавать!"). Если только вы не дальнобойщик, и вам утром не нужно садиться за руль трака. Я довольно часто засыпаю поздно или очень поздно, а иногда по привычке волнуюсь: вот я не высплюсь, а мне до ночи завтра по городу носиться... Просыпаюсь относительно рано – спасительное подростковое "ой, я проспал(а) до вечера", увы, ушло! И я очень много времени провожу утром дома – часа полтора-два: работаю, читаю, отвечаю на вчерашние письма...

Многие мои коллеги теперь срочную часть работы часто делают дома, а потом приезжают в офис (чай пить, небось).

Иногда я чувствую неумолимую тягу ко сну. Когда привычка спать днем появилась, я засыпал в своем кабинете в кресле – спать было неудобно. Потом купил диванчик – как бы для приема гостей. И, доложу я вам, на этом диванчике был самый сладкий сон!

Я научился спать по 30-40-50 минут (оптимальное количество времени для "перекуса сном"). Позже я узнал, что называется это по-английски power nap, который был недавно одним из ЗОЖевских хайпов. Дальше я где-то прочитал, что некий биограф Томаса Эдисона все удивлялся тому, что на всех фотографиях великий изобретатель с закрытыми глазами. А потом перечитал воспоминания о нем современников и увидел, что они полны историй: мы сели поболтать... мы сели за стол... мы сели фотографироваться... и вдруг увидели, что Томас спит. Эдисон "добирал" свой сон по минутам. У меня пока так не получается, да и нужно ли?

Одна моя подруга носилась с бизнесом капсульных гостиниц в центре, чтобы дать возможность вздремнуть "белым воротничкам" после работы или перед оперой или вечеринкой. В самом деле: заканчиваешь в шесть, в восемь – спектакль. До дома не доехать. Вот и маешься в центре в кафе, а то и вовсе торчишь в офисе лишние час-полтора. Думаю, бизнес бы взлетел. Но инвестора не нашлось.

Я заметил, что мой power nap уменьшает количество часов, которое мне нужно для восстановления. Если в понедельник после трех-четырех часов сна ночью я посплю еще часик днем, то буду в полном порядке.

Стремитесь к ощущению комфорта, не надо испытывать комплекс вины перед бабушкой за то, что поздно легли. Бабушке "оттуда" на это наплевать, а вы все боитесь ее расстроить! Организм найдет лучший режим – ваш, индивидуальный, учитывающий кучу факторов: генетику, возраст, образ жизни, климат, род работы... Все, буквально все учтет!

Слушайте себя!