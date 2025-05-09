Путин начал переговоры с президентом Египта в Кремле

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Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке.

"Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве", – отметил глава государства.

Путин добавил, что Москва и Каир координируют подходы по международным вопросам, включая ситуацию в ближневосточном регионе. Также российский президент заметил, что товарооборот между Россией и Египтом в прошлом году вырос на 30%.

"По итогам прошлого года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 30%, достиг рекордных $9 млрд, а за первые два месяца текущего года еще вырос на 80 с лишним процентов", – отметил глава государства.

В свою очередь, президент Египта поблагодарил Путина за гостеприимство и поздравил россиян с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что его визит в РФ подтверждает наличие стратегических партнерских отношений между Каиром и Москвой.

Ранее Путин провел встречу с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Глава государства обратил внимание на взаимную работу с лидером Бразилии по укреплению отношений между странами, подчеркнув, что благодаря личным контактам удалось проделать большую работу в этой сфере.

В свою очередь, президент Бразилии поблагодарил Путина за особый прием по случаю празднования Дня Победы. По словам Лулы да Силвы, его приезд в Москву направлен на усиление стратегического партнерства с Россией.