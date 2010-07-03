Путин обсудил с членами Совбеза РФ ядерную сделку по Ирану

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану в связи с решением Тегерана приостановить выполнение ряда его положений, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В субстантивной части совещания обсуждалась ситуация вокруг СВПД по Ирану", – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что также на совещании затрагивалась тема усиления напряженности на ближнем Востоке.

Ранее Иран разослал письма странам-участникам соглашения по ядерной программе: Великобритании, Франции, Германии, Китаю и России. Их проинформировали о решении Тегерана частично приостановить выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). При этом отмечается, что о выходе Ирана из соглашения речь не идет.

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по ядерной программе и о восстановлении санкций против Ирана и других стран, ведущих с ним бизнес. В Вашингтоне заявили, что ставят целью довести экспорт иранской нефти до нуля баррелей.