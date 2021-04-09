Путин и Эрдоган обсудили безопасность российских туристов по коронавирусу

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, лидеры двух стран обсудили вопросы обеспечения безопасности российских туристов в условиях пандемии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"Реджеп Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов – обеспечение безопасности иностранных туристов. Условлено поддерживать самые плотные контакты по линии профильных структур, в том числе в целях охраны здоровья российских граждан, посещающих Турцию", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация, что из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Турции правительство РФ может рассмотреть вариант введения обязательной вакцинации для туристов. Это касается не только Турции, но и других стран с большим количеством заболевших COVID-19.

Позднее данную информацию опроверг вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в приостановке турпотока.