Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сам добавил в свою речь фрагмент про печенегов и половцев в ходе совещания с главами регионов. Об этом сообщает RT.

"Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом, именно он это добавил в свое выступление. В данном случае я не могу вам сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали", – заявил представитель Кремля.

Песков также напомнил, что хотя и набеги печенегов и половцев происходили на территории Киевской Руси (нынешняя территория Украины), но период этот из истории вычеркнуть нельзя.

"Действительно, печенеги терзали Киевскую Русь, терзали и славянские племена, которые жили к востоку, ну и не только Киевскую Русь – и про Византию давайте вспомним. Византии тоже они много головной боли доставляли", – добавил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Путин провел совещание с главами регионов. Глава государства обсудил выплаты безработным гражданам, а также сроки выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет.

