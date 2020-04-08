Совещание Владимира Путина. Главное

Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов. Президент предложил новые меры по борьбе с коронавирусом и дал губернаторам ряд поручений, направленных на поддержку бизнеса, здравоохранения, а также социальную поддержку в период пандемии коронавируса. Он также обратился к россиянам и призвал их выдержать режим самоизоляции. Главное из выступления российского лидера – в материале Москвы 24.
Фото: kremlin.ru
Здравоохранение
Владимир Путин поручил установить на три месяца, начиная с апреля, дополнительные выплаты для врачей, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом. В частности, выплаты получат:
- врачи – по 80 тысяч рублей;
- средний персонал – по 50 тысяч рублей;
- младший персонал – по 25 тысяч рублей;
- врачи скорой помощи – по 50 тысяч рублей;
- фельдшеры и водители – по 25 тысяч рублей.
Президент предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных. Он также призвал губернаторов не действовать по единому шаблону в борьбе с коронавирусом.
Бизнес
Пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса должны дать отсрочку на 6 месяцев по уплате страховых взносов в социальные фонды и по всем налогам (кроме НДС). Также правительство и Центробанк должны подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников. Президент заметил, что государство будет помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.
Он также потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами, поскольку это может привести к разрушительным последствиям. Российский лидер призвал создать все условия для того, чтобы компании и предприниматели возвращались в нормальный график работы.
Путин заявил, что россияне непременно должны выдержать режим самоизоляции
Соцподдержка
В июне – на месяц раньше срока – начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.
Президент добавил, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, Путин предложил на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Глава государства подчеркнул, что при социальных выплатах не будут учитывать предыдущий уровень дохода – только нынешний.
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.
Президент поручил правительству сделать каникулы по потребительским и ипотечным кредитам доступными большему числу россиян.
Также Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца.
Обращение к россиянам
Президент заявил, что страна справится с COVID-19. По словам главы государства, ранее РФ неоднократно проходила через серьезные испытания.
В предыдущий раз Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны 2 апреля. Тогда глава государства распорядился продлить до конца апреля нерабочий период, а также заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса.
Президент распорядился обеспечить в регионах особый порядок передвижения. Ответственность за выполнение поручения несут высшие должностные лица субъектов РФ.
25 марта Путин впервые выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Президент затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о дополнительных выплатах на детей и участникам ВОВ, а также рассказал о глобальности распространения коронавируса.