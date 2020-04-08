Совещание Владимира Путина. Главное

Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов. Президент предложил новые меры по борьбе с коронавирусом и дал губернаторам ряд поручений, направленных на поддержку бизнеса, здравоохранения, а также социальную поддержку в период пандемии коронавируса. Он также обратился к россиянам и призвал их выдержать режим самоизоляции. Главное из выступления российского лидера – в материале Москвы 24.

Фото: kremlin.ru

Здравоохранение

Владимир Путин поручил установить на три месяца, начиная с апреля, дополнительные выплаты для врачей, непосредственно работающих с зараженными коронавирусом. В частности, выплаты получат:

врачи – по 80 тысяч рублей;

средний персонал – по 50 тысяч рублей;

младший персонал – по 25 тысяч рублей;

врачи скорой помощи – по 50 тысяч рублей;

фельдшеры и водители – по 25 тысяч рублей.

Бизнес

Президент предложил установить повышенные страховые гарантии для медиков, борющихся с коронавирусом, аналогичные гарантиям для военных. Он также призвал губернаторов не действовать по единому шаблону в борьбе с коронавирусом.

Пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса должны дать отсрочку на 6 месяцев по уплате страховых взносов в социальные фонды и по всем налогам (кроме НДС). Также правительство и Центробанк должны подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса, которая позволит компаниям сохранять занятость и доходы сотрудников. Президент заметил, что государство будет помогать в первую очередь тем компаниям, которые сохраняют занятость.

Он также потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами, поскольку это может привести к разрушительным последствиям. Российский лидер призвал создать все условия для того, чтобы компании и предприниматели возвращались в нормальный график работы.



Путин заявил, что россияне непременно должны выдержать режим самоизоляции

Соцподдержка

В июне – на месяц раньше срока – начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.



Владимир Путин Но здесь важно подчеркнуть, на чем хочу остановиться подробнее. Когда предлагал это решение в послании, речь шла о так называемом критерии нуждаемости, то есть семье надо было показать свой доход за прошлый год, чтобы получать выплаты. Но сейчас, когда текущие доходы у многих "просели", нельзя судить о достатке семьи по прошлогодним справкам.

Президент добавил, что особые меры поддержки нужны семьям с детьми, где родители временно безработные. В этом случае, помимо пособия по безработице и выплат, которые уже положены семьям с детьми, Путин предложил на ближайшие три месяца дополнительно выплачивать еще по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Глава государства подчеркнул, что при социальных выплатах не будут учитывать предыдущий уровень дохода – только нынешний.

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей.

Президент поручил правительству сделать каникулы по потребительским и ипотечным кредитам доступными большему числу россиян.

Также Владимир Путин поручил кабмину отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других удостоверений не менее чем на 3 месяца.

Обращение к россиянам

Президент заявил, что страна справится с COVID-19. По словам главы государства, ранее РФ неоднократно проходила через серьезные испытания.



Владимир Путин Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать.

В предыдущий раз Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны 2 апреля. Тогда глава государства распорядился продлить до конца апреля нерабочий период, а также заявил о необходимости введения более жестких мер для профилактики распространения коронавируса.

Президент распорядился обеспечить в регионах особый порядок передвижения. Ответственность за выполнение поручения несут высшие должностные лица субъектов РФ.

25 марта Путин впервые выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Президент затронул вопросы экономики, политики, здравоохранения, рассказал о дополнительных выплатах на детей и участникам ВОВ, а также рассказал о глобальности распространения коронавируса.

