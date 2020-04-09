Кабмин внесет в Госдуму законопроекты для реализации поручений Путина

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Правительство внесет в Госдуму проекты законов для реализации поручений Владимира Путина в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с руководством фракции "Единая Россия".
Глава кабмина рассчитывает, что депутаты ЕР вместе с другими думскими фракциями поддержат правительство. "Мы смогли бы оперативно принять новые нормы, чтобы они быстрее заработали в интересах граждан", – цитирует его ТАСС.
8 апреля президент поручил установить на три месяца дополнительные выплаты для медиков, работающих с зараженными коронавирусом. Пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса должны дать отсрочку на полгода по уплате страховых взносов в социальные фонды и по всем налогам (кроме НДС). Глава государства потребовал не закрывать грузовое и транспортное сообщение между регионами.
В июне начнутся выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие по безработице в размере 12 тысяч 130 рублей.
За последние сутки в России подтвердили 1459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах. Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай коронавирусной инфекции. Это на 16,8% больше, чем днем ранее.
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