В Кремле объяснили появление печенегов и половцев в выступлении Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упоминание печенегов и половцев в выступлении Владимира Путина было его самостоятельным решением, сообщает "Газета.ру".

"Это инициатива самого президента. ... Именно он это добавил в свое выступление. Я не могу сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали", – сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько корректен пример президента, поскольку нападению подвергалась территория современной Украины, Песков отметил, что "печенеги терзали Киевскую Русь".

"Послушайте, ну не забывайте, что территория, на которой находится Украина, была Киевской Русью. <...> Славянские племена, которые проживали к востоку Византии, они тоже доставляли много головной боли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, не выкинете из истории", – заявил пресс-секретарь.

Накануне Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов. Президент предложил новые меры по борьбе с коронавирусом и дал губернаторам ряд поручений в области бизнеса и здравоохранения.

В конце совещания глава государства обратился к гражданам страны, заявив, что страна сможет победить "эту заразу коронавирусную". По его словам, ранее РФ неоднократно проходила через серьезные испытания: "и печенеги ее терзали, и половцы".

