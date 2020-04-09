В Кремле объяснили появление печенегов и половцев в выступлении Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что упоминание печенегов и половцев в выступлении Владимира Путина было его самостоятельным решением, сообщает "Газета.ру".
"Это инициатива самого президента. ... Именно он это добавил в свое выступление. Я не могу сказать, что стало источником для этой фразы, но все мы ее слышали", – сказал Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько корректен пример президента, поскольку нападению подвергалась территория современной Украины, Песков отметил, что "печенеги терзали Киевскую Русь".
"Послушайте, ну не забывайте, что территория, на которой находится Украина, была Киевской Русью. <...> Славянские племена, которые проживали к востоку Византии, они тоже доставляли много головной боли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, не выкинете из истории", – заявил пресс-секретарь.
Накануне Владимир Путин провел селекторное совещание с главами регионов. Президент предложил новые меры по борьбе с коронавирусом и дал губернаторам ряд поручений в области бизнеса и здравоохранения.
В конце совещания глава государства обратился к гражданам страны, заявив, что страна сможет победить "эту заразу коронавирусную". По его словам, ранее РФ неоднократно проходила через серьезные испытания: "и печенеги ее терзали, и половцы".
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