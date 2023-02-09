Кремль не подтвердил и не опроверг подлинность записи разговора Путина с Плотницким

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг подлинность записи разговора Владимира Путина с бывшим главой ЛНР Игорем Плотницким.

Официальный представитель Кремля сообщил, что информирован о публикации предполагаемого разговора политиков.

"Здесь я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, это не мои функции, но там не говорится ни слова о вооружениях. Поэтому иных разговоров никто не публиковал, поэтому ничего здесь сказать невозможно", – цитирует Пескова РИА Новости.

По словам пресс-секретаря Путина, РФ не принимает расследования катастрофы малазийского Boeing 777-200ER, поскольку не участвовала в процессе выяснения обстоятельств трагедии. Вместе с тем Песков подчеркнул отсутствие обоснований для заявлений в сторону РФ.

Пассажирский Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. В результате погибли 298 человек.

В среду, 8 февраля, на пресс-конференции в Гааге в Нидерландах по итогам расследования катастрофы MH17 в 2014 году была воспроизведена запись якобы разговора Путина с Плотницким от 2017 года.

По данным нидерландских следователей, подобный разговор свидетельствует о причастности российских властей к ситуации на востоке Украины. При этом разговор не был посвящен теме катастрофы. В ходе беседы политики обсуждали обстановку в ЛНР, социально-экономическое положение в республике и обмен пленными.



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