Кабмин РФ поддержал уголовное наказание за подделку налоговых деклараций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Правительство дало положительное заключение на законопроект, которым предлагается ввести уголовную ответственность за представление в налоговые органы поддельных деклараций, сообщает газета "Известия". По ее данным, законопроект могут рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.

Новая статья УК РФ "Сбыт и (или) представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций" предполагает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей либо лишения свободы до четырех лет.

Авторы законопроекта Игорь Игошин и Владимир Сипягин рассказали, что сперва злоумышленники покупают уставные документы организаций, которые зарегистрированы на подставных лиц. Затем от их имени изготавливаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, которые подтверждают право на вычеты.

В 2021 году таким образом оформили незаконные налоговые вычеты на сумму порядка триллиона рублей.

Под нынешние нормы УК организаторы таких действий не подпадают, хотя, по мнению инициаторов законопроекта, заслуживают серьезного наказания.

Ранее СМИ сообщали, что иностранные компании запретили своим "дочкам" платить налоги в России. По данным одного из изданий, многие такие организации сталкиваются с затягиванием процесса ликвидации.

В этом случае эксперты рекомендовали все равно подавать декларации и отчеты с суммами налогов.



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