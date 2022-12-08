Мишустин заявил о планах создания наднационального налогового комитета РФ и Белоруссии

Фото: ТАСС/БелТА/Рамиль Насибулин

Россия и Белоруссия планируют сформировать наднациональный налоговый комитет в рамках развития интеграции Союзного государства, заявил Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на заседании правительства РФ, он отметил, что членам кабмина предстоит обсудить ратификацию договора, обеспечивающего внедрение общих принципов работы косвенных налогов на территории двух стран.

"Речь идет о таможенных сборах, акцизах и некоторых других платежах. Предполагается сформировать наднациональный налоговый комитет, он займется согласованием позиций в этой сфере. Будут закреплены размеры минимальных налоговых ставок, перечень освобождений и льгот", – сказал Мишустин.

По словам премьера, реализация проекта позволит создать единые налоговые условия на всей территории Союзного государства.

В сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта договора между Россией и Белоруссией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам.

До этого вице-премьер РФ Алексей Оверчук сообщил, что Россия и Белоруссия выполнили более 46% союзных программ. По его словам, стороны достаточно близко подошли к тому, чтобы сделать координирующий орган по таможенному контролю при Союзном государстве.

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