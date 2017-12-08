Обвиняемый в хищениях генерал Гришин снят с должности

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Владимир Путин освободил от должности обвиняемого в хищениях главу экспертно-криминалистического центра МВД генерала Петра Гришина.

"Освободить генерал-лейтенанта полиции Гришина Петра Львовича от должности начальника Экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации", – говорится в указе на официальном портале правовой информации.

В четверг, 7 декабря, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, арестовав Гришина до 5 февраля. Обвиняемый и его адвокат просили более мягкую меру пресечения. Против домашнего ареста не возражала и прокуратура.

Гришина, его заместителя Олега Мазура и бизнесмена Сергея Нарутова обвиняют в хищении около 80 миллионов рублей при заключении госконтрактов на поставку криминалистического оборудования.

Мазур и Нарутов также арестованы до 5 февраля.