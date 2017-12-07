Замглавы ЭКЦ МВД Мазур арестован до 5 февраля

Замначальника экспертно-криминалистического центра МВД Олег Мазур арестован по обвинению в хищении госсредств. Он пробудет под стражей до 5 февраля. Такое решение принял Басманный суд столицы.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Мазура меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля 2018 года", – цитирует судью Наталью Дударь Агентство "Москва".

Обвиняемый и его адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следствия. Они просили смягчить меру пресечения вплоть до залога в миллион рублей. Мазур – отец троих несовершеннолетних детей. Он также отметил, что ему нужно ухаживать за немощным родственником.

Ранее был арестован еще один фигурант этого дела – бизнесмен Сергей Нарутов. Он также будет содержаться под стражей до 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, руководитель ЭКЦ МВД России Петр Гришин, его заместитель Олег Мазур и бизнесмен Нарутов похитили около 80 миллионов рублей при заключении госконтрактов на поставку криминалистического оборудования.

Правоохранители устанавливают причастность фигурантов к другим эпизодам хищения. Гришин и Мазур были задержаны 5 декабря.