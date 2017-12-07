Суд арестовал на два месяца генерала МВД Гришина по делу о хищениях

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Глава экспертно-криминалистического центра МВД Петр Гришин арестован до 5 февраля 2018 года. Судья Басманного суда Наталья Дударь удовлетворила ходатайство следствия о заключении обвиняемого в хищении госсредств полицейского под стражу.

"Ходатайство следствия удовлетворить. Избрать в отношении Гришина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 февраля", – цитирует судью Агентство "Москва".

Обвиняемый и его адвокат просили более мягкую меру пресечения. Против домашнего ареста не возражала и прокуратура.

Ранее были арестованы еще два фигуранта этого дела – зам Гришина Олег Мазур и предприниматель Сергей Нарутов. Оба обвиняемых пробудут под стражей до 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, руководитель ЭКЦ МВД России Петр Гришин, его заместитель Олег Мазур и бизнесмен Нарутов похитили около 80 миллионов рублей при заключении госконтрактов на поставку криминалистического оборудования.

Правоохранители устанавливают причастность фигурантов к другим эпизодам хищения. Гришин и Мазур были задержаны 5 декабря.