Путин поручил правительству Москвы помочь ЕАО с медизделиями

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Владимир Путин рекомендовал столичному правительству помочь Еврейской автономной области (ЕАО) во внедрении медицинских изделий, созданных с использованием искусственного интеллекта. Поручение российского президента опубликовано на сайте Кремля.

Уточняется, что правительству Москвы нужно помочь ЕАО внедрить в работу государственных и муниципальных медучреждений созданные с помощью ИИ медицинские изделия, которые будут использоваться для обработки результатов диагностических исследований.

Доклад о проделанной работе необходимо представить до 1 февраля следующего года, ответственным назначен Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что во всех столичных поликлиниках заработал сервис постановки заключительного диагноза на базе ИИ. Искусственный интеллект выступает ассистентом лечащего врача. Он демонстрирует специалисту второе мнение и вероятность подозрения на одно из 95 серьезных заболеваний, в частности сахарный диабет, застойную сердечную недостаточность и другие.

Окончательное решение о постановке диагноза принимает терапевт. Сейчас точность сервиса составляет 87%.

Еще один сервис на базе ИИ заработал в столичных поликлиниках