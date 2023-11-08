Путин заявил, что РФ и Китай не создают никаких военных союзов

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Москва и Пекин не формируют никаких военных союзов по примеру объединений времен холодной войны, сообщил Владимир Путин на встрече с зампредседателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР Чжан Юсем.

По его словам, взаимодействие двух стран носит конструктивный характер и является серьезным фактором стабилизации международной обстановки.

Глава государства добавил, что контакты между Россией и Китаем в военной и военно-технической сфере приобретают новый уровень. Он подчеркнул, что в этом вопросе на первое место выходит работа в высокотехнологичных сферах, например космос или современные вооружения.

Путин также попросил Чжан Юся передать председателю КНР Си Цзиньпину наилучшие пожелания и слова благодарности за теплый прием.

"У нас действительно сложились очень дружеские, хорошие личные и деловые отношения. Это дает нам возможность поддерживать стратегический характер наших межгосударственных связей", – сказал российский лидер.

Ранее Чжан Юсь заявил, что Народно-освободительная армия Китая планирует усилить сотрудничество с Вооруженными силами РФ. Он добавил, что Пекин также готов развивать отношения и с американскими военными на основании принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыигрышного сотрудничества.

По словам Чжан Юся, международная безопасность обладает свойством неделимости, в связи с чем глобальному сообществу необходимо сотрудничать для того, чтобы справиться с кризисами.

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