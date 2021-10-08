Путин поручил учредить Кубок президента за спортивные достижения школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России общеобразовательным школам, побеждающим в профильных спортивных соревнованиях, будут вручать кубок президента. Учредить его поручил Владимир Путин. Как сообщается на сайте Кремля, такие школы смогут получать гранты.
"Представить проект указа президента РФ об учреждении Кубка президента РФ для награждения общеобразовательных организаций – победителей всероссийских этапов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания", Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры", – говорится в сообщении.
Также данным организациям должны будут предоставлять гранты на развитие их спортивной инфраструктуры и поощрение учителей, ответственных за развитие детско-юношеского спорта.
Ранее Владимир Путин поручил правительству до 30 июня 2022 года скорректировать порядок заполнения школьных аттестатов, внеся изменения в "зачетную" систему оценок по физкультуре.
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