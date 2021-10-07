Для московских школьников проведут онлайн-экскурсии по музеям Петербурга, Сочи и Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 7 по 28 октября школьники и студенты столичных колледжей смогут посетить онлайн-экскурсии музеев Санкт-Петербурга, Сочи и Крыма. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

"В новом сезоне проекта "Прогулки по музеям онлайн" ребята смогут узнать, как появился первый в стране музей, палата редкостей – Кунсткамера, а также посетить южную резиденцию российских императоров и единственный в России Музей языков мира", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться на официальном сайте.

Ранее на портале "Узнай Москву" стал доступен детский маршрут по Красной площади. Это аудиоэкскурсия, состоящая из шести точек. Во время прогулки персонажи детских энциклопедий рассказывают ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади страны.