В Кремле рассказали, как прошел день рождения Путина

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин провел свой день рождения за обсуждением важных вопросов международных отношений, а также региональных проблем, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Во многом с телефонной трубкой в руке и обсуждением очень важных субстанций двусторонних отношений и региональных проблем. Это вы могли понять из тех сообщений, которые мы давали о телефонных разговорах. Конечно же, и поздравления там были, но большая часть времени все-таки была потрачена на рабочие вопросы", – отметил представитель Кремля.
Песков также добавил, что в рабочем режиме прошло оперативное совещание постоянных членов Совбеза, но и там звучали поздравления в адрес главы государства.
"Что касается вечера – это личное пространство президента. Конечно же, его поздравляли родные и близкие", – заключил пресс-секретарь.
Ранее с 69-м днем рождения президента поздравил Сергей Собянин. Он выразил благодарность российскому лидеру за поддержку проектов развития столицы и внимание к ее жителям.
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