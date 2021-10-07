Собянин поздравил Путина с днем рождения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с днем рождения. Пожелания главе государства он написал на своей странице в Instagram.

"С днем рождения, Владимир Владимирович! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и новых успехов", – говорится в публикации мэра.

Собянин также выразил благодарность российскому лидеру за поддержку проектов развития столицы и внимание к ее жителям.

Владимир Путин 7 октября отмечает 69-летие. На этот день у него намечены рабочие планы. При этом вечером глава государства планирует отметить праздник с родными и близкими.

Путин родился 7 октября 1952 года. В 1975 году он окончил юридический факультет Ленинградского госуниверситета, затем стал кандидатом экономических наук.

Кроме того, Путин владеет черным поясом по каратэ, а также является мастером спорта по дзюдо и самбо.