Путин подписал указ о передаче 30 процентов акций центра "Воробьевы горы" Москве

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность столицы 30 процентов акций научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на документ.

"Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Москвы о передаче в собственность Москвы находящихся в федеральной собственности 30 процентов акций акционерного общества "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы", – сообщается в тексте документа.

Добавляется, что представленный указ вступает в силу со дня его подписания.

"Правительству Российской Федерации в трехмесячный срок обеспечить передачу в установленном порядке в собственность Москвы", – подчеркивается в документе.

Ранее Владимир Путин совместно с Сергеем Собяниным и Нурсултаном Назарбаевым осмотрел ход реставрации павильона Казахстана на ВДНХ. Сейчас восстановлен исторический облик здания 1954 года.