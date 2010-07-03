Путин, Собянин и Назарбаев осмотрели ход реставрации павильона Казахстана на ВДНХ

14:08
14:08
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин, Сергей Собянин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев осмотрели ход реставрации павильона № 11 "Металлургия" (бывший "Казахская ССР") на ВДНХ, в котором откроется торгово-выставочный центр Республики Казахстан.
К настоящему времени восстановлен исторический облик здания 1954 года. Воссозданы фасады, стеклянный купол со шпилем, национальный узор из цветной майолики, гранитная лестница главного входа, а также скульптуры рабочего-сталевара и колхозницы. Отреставрированы обнаруженные в ходе реставрационных работ барельефы. Воссозданы скульптуры Джамбулы Джабаева и Шыганака Берсиева.
Также проведены реставрационные работы в интерьерах исторической части здания: восстановлены и воссозданы зенитные фонари, люстры и бра, мрамор на колоннах, полы, элементы гипсового декора.
Для посетителей павильон откроют до конца 2019 года. Внутри здания будут представлены мультимедийные презентации с информацией о Казахстане. В пристроенной части здания появятся ресторан национальной кухни, площади для сменных и постоянно действующих выставочно-ярмарочных мероприятий, конференц-зал и офисные помещения.
Павильон был возведен по проекту архитекторов Петрова и Куприянов при участии Басенова. В 1966-1967 годах в связи со сменой экспозиции павильон, теперь уже называвшийся "Металлургия", подвергся реконструкции по проекту архитектора Кобецкого и инженера Анисько. Его высота увеличилась за счет пристройки, заменившей купол, а со стороны заднего фасада появился новый объем из стекла и бетона. Для создания нового архитектурного облика здания фасад был облицован шлакоситалловыми плитами с вертикальными тягами из нержавеющей стали.
Масштабное возрождение ВДНХ началось в 2014 году. Специалисты уже восстановили арку главного входа и скульптуру "Тракторист и колхозница". Удалось привести в порядок павильоны № 62 "Охрана природы", № 13 "Здравоохранение" (Армянской ССР), № 18 "Республика Беларусь", № 27 "Физкультура и спорт", № 28 "Пчеловодство", № 47 "Свиноводство", Дворец бракосочетания в строении № 421 и павильон "Книги" в строении № 516.
Появились Музей кино в павильоне № 36, исторический парк "Россия – моя история", "Городская ферма" и "Парк ремесел", а еще – павильон с интерактивным макетом столицы и летний кинотеатр-лекторий. В апреле 2018 года открылся обновленный павильон "Космос". Также был отреставрирован комплекс из 14 фонтанов на Центральной аллее и фонтан "Золотой колос", который до этого не работал почти 30 лет. Восстановили розарии – северный и южный.
В конце апреля заработали самые большие фонтаны ВДНХ – "Дружба народов" и "Каменный цветок", построенные в 1954 году. Их комплексную реставрацию впервые за 65 лет эксплуатации начали в октябре 2018 года.
"Мосгорсправка": реконструкция ВДНХ
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