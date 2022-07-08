Путин заявил, что нельзя исправить ошибки Запада "за два дня"

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Владимир Путин заявил, что допущенные странами Запада ошибки невозможно исправить оперативно, передает ТАСС.

Глава государства выступил на совещании с правительством РФ.

"...глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня", – заявил Путин.

По словам президента РФ, дальнейшее антироссийское давление может ухудшить ситуацию на мировом энергорынке. Вместе с тем страны Запада активно пытаются заставить другие страны – экспортеры нефти нарастить объемы ее добычи.

Российский лидер также отметил, что предупреждал иностранных партнеров страны о ситуации в мировом энергокомплексе, однако эти сообщения были проигнорированы.

Накануне, в ходе встречи с победителями четвертого сезона конкурса "Лидеры России", Владимир Путин раскритиковал западные страны за увеличение угольной генерации энергии на фоне ранее звучавших призывов сокращать выбросы во благо экологии.