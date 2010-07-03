Росстат назвал ответственных за досрочную публикацию данных об инфляции

Фото: depositphotos/mizar_219842

Данные об уровне инфляции в июне раньше времени разместили по вине одного из подведомственных учреждений Росстата, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе пояснили, что данные об инфляции были направлены в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.

В Росстате планируют разработать регламент публикации данных, что "позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию".

Также в ведомстве заявили о запуске программы повышения внутренней эффективности.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин потребовал от Банка России и Росстата провести служебное расследование после преждевременной публикации данных об инфляции в России за июнь.

Росстат усовершенствует методику расчета производительности труда. Как отметили в ведомстве, к нынешней методике добавится более детальная информация с предприятий.