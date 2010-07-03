Росстат усовершенствует метод расчета производительности труда

Росстат усовершенствует методику расчета производительности труда, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, нынешняя методика позволяет оценить общую ситуацию и проследить динамику, однако для полноты картины необходима более детальная информация с предприятий.
Глава Росстата Павел Малков уточнил, что изначально рассматривали "шесть вариантов того, как это считать", но у каждой методики есть свои нюансы и недостатки. По этой причине, сказал руководитель ведомства, "выбрана одна как базовая – расчет будет производиться по ней", а затем с регионами и органами федеральной власти обсудят, как усовершенствовать эту методику.
По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, сейчас основная проблема заключается в недостаточности данных: на предприятии один и тот же человек может заниматься разными видами труда, и поэтому весьма непросто идентифицировать результаты деятельности каждого работника. Как отметила Масакова, "бухгалтерский учет ведется в целом по предприятию без географической разбивки результатов производства и факторов производства – труда и капитала". Такой способ учета не дает сведений по отдельным подразделениям предприятия, добавила замглавы ведомства.
Масакова также напомнила о влиянии уровня инфляции на подсчет производительности труда. "Для каждого предприятия это сделать практически невозможно, потому что в этом случае каждое предприятие должно оценивать свою продукцию не только в текущих ценах, но и в ценах предыдущего года и в условиях предыдущего года", – рассказала представитель Росстата. По ее мнению, далеко не каждое предприятие готово нести такую дополнительную нагрузку.
Во время прямой линии 20 июня Владимир Путин заявил, что главные условия роста уровня жизни – это увеличение производительности труда и развитие экономики. По словам президента, реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада, который наблюдался в течение нескольких лет. При этом глава государства признал существование разницы в зарплатах по отраслям и регионам.
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