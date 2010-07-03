Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:14

Росстат усовершенствует метод расчета производительности труда

экономика общество

16:14

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Росстат усовершенствует методику расчета производительности труда, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, нынешняя методика позволяет оценить общую ситуацию и проследить динамику, однако для полноты картины необходима более детальная информация с предприятий.

Глава Росстата Павел Малков уточнил, что изначально рассматривали "шесть вариантов того, как это считать", но у каждой методики есть свои нюансы и недостатки. По этой причине, сказал руководитель ведомства, "выбрана одна как базовая – расчет будет производиться по ней", а затем с регионами и органами федеральной власти обсудят, как усовершенствовать эту методику.

По словам замглавы Росстата Ирины Масаковой, сейчас основная проблема заключается в недостаточности данных: на предприятии один и тот же человек может заниматься разными видами труда, и поэтому весьма непросто идентифицировать результаты деятельности каждого работника. Как отметила Масакова, "бухгалтерский учет ведется в целом по предприятию без географической разбивки результатов производства и факторов производства – труда и капитала". Такой способ учета не дает сведений по отдельным подразделениям предприятия, добавила замглавы ведомства.

Масакова также напомнила о влиянии уровня инфляции на подсчет производительности труда. "Для каждого предприятия это сделать практически невозможно, потому что в этом случае каждое предприятие должно оценивать свою продукцию не только в текущих ценах, но и в ценах предыдущего года и в условиях предыдущего года", – рассказала представитель Росстата. По ее мнению, далеко не каждое предприятие готово нести такую дополнительную нагрузку.

Во время прямой линии 20 июня Владимир Путин заявил, что главные условия роста уровня жизни – это увеличение производительности труда и развитие экономики. По словам президента, реальные доходы россиян постепенно восстанавливаются после спада, который наблюдался в течение нескольких лет. При этом глава государства признал существование разницы в зарплатах по отраслям и регионам.

Читайте также

экономика общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика