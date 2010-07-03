Работу над законопроектом о комплексном развитии территорий возобновили

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Российское правительство направило в Госдуму поправки к законопроекту о комплексном развитии территорий. Проект изменений был внесен еще летом прошлого года, в ноябре он прошел первое чтение, но за 30 дней, которые были отведены, поправки не были представлены, пишет "Коммерсант".

Как напоминает издание, законопроект вводит понятие комплексного развития территорий (КРТ) и позволяет принудительно изымать недвижимость для муниципальных нужд. Это касается и жилых помещений в многоквартирных домах, которые не признаны аварийными. Причем решение о сносе будут принимать местные администрации.

Поправки, по данным министерства строительства, призваны устранить технические неточности и направлены на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда".

До 2021 года из аварийного жилья переедут почти 64 тысячи россиян. С 2019 года расселение из аварийного жилья выполняют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Этим занимается Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. С апреля по июнь фонд рассмотрел и одобрил заявки всех регионов, которые участвуют в проекте.

Ранее сообщалось, что правительство планирует изменить механизмы переселения из аварийного жилья. В частности, поправки предполагают закрепить понятие "ветхое жилье", которое не угрожает жизни и здоровью граждан и будет эксплуатироваться и включаться в программу капремонта.

