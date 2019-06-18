Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

18 июня, 19:37

Главная / Истории /

Чем будет отличаться ветхое жилье от аварийного

Ремонт вместо расселения? Чем будет отличаться ветхое жилье от аварийного
общество

Правительство России готовит поправки в действующее жилищное законодательство, чтобы изменить механизм переселения россиян из аварийного жилья. Например, планируется ввести понятие "ветхого жилья", а также прописать, как его ремонтировать. Разбираемся, зачем в российском законодательстве нужен новый термин и чем ветхое жилье будет отличаться от аварийного.

Фото: ТАСС/Роман Пименов/Интерпресс

Без отселений

Поправки, которые, в частности, предполагают закрепление определения "ветхое жилье" в законодательстве, подготовило министерство строительства. Этим термином хотят обозначить дома, которые не опасны для жизни своих обитателей, однако нуждаются в ремонте.

Помимо безопасности для жильцов, ветхое жилье будет отличаться от аварийного тем, что граждан из него не надо будет отселять. Зато здание в обязательном порядке включат в программу капитального ремонта. А после всех работ за техническим состоянием дома установят регулярное наблюдение.

"Предполагается, что ремонт будет выполняться за счет фонда капремонта", – пояснили в Минстрое.

Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться.
Минстрой

Работу над законопроектом планируется завершить до конца июня. А уже в июле документ внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

В правительстве хотят узаконить ветхое жилье

Успеть в срок

Депутат Госдумы фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев рассказал Москве 24, что законопроект готовится уже не один год. Еще в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать постоянно действующий механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Минстрою поручили ввести понятие и критерии признания жилья ветхим. Срок – до 1 июля.
Павел Качкаев
депутат Госдумы

По его словам, сегодня "мы понимаем, что такое аварийное жилье, а что такое ветхое – нет". "Пока остается неясным, можно ли делать в ветхом жилье капитальный ремонт. Или же здание становится ветхим, когда его уже поздно делать или нецелесообразно?" – рассуждает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что новый термин должен отличаться от понятия аварийного жилья. Качкаев добавил, что Минстрой также готовит документы, в которых будут закреплены условия проведения капремонта. По мнению парламентария, "важно поддерживать такие дома в достойном виде".

Фото: Москва 24

На ремонт не соберут?

Однако некоторые эксперты выразили опасения, что у нового законопроекта могут быть подводные камни. В разговоре с Москвой 24 исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева пояснила, что зачастую домам, которые планируется признать ветхими, требуется, по ее мнению, не капремонт, а реконструкция. А это "совсем другой состав работ, который может оказаться гораздо дороже".

Как правило, в ветхих домах живут небогатые люди. С них много денег на ремонт не соберешь. Необходимо, чтобы органы власти субсидировали содержание таких зданий, но об этом пока речи не идет.
Светлана Разворотнева
исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль"

По мнению Разворотневой, дома с высокой степенью износа все же стоит признавать аварийными. А аварийность подразумевает два выхода – снос либо реконструкцию.

С Разворотневой солидарен и юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он считает, что нововведение может стать способом "снять с государственного бюджета обязанность расселять аварийный фонд".

Кроме того, по его словам, ветхость дома предполагает сильную изношенность несущих конструкций. А капремонта, чтобы это исправить, может быть недостаточно.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать