Чем будет отличаться ветхое жилье от аварийного

Правительство России готовит поправки в действующее жилищное законодательство, чтобы изменить механизм переселения россиян из аварийного жилья. Например, планируется ввести понятие "ветхого жилья", а также прописать, как его ремонтировать. Разбираемся, зачем в российском законодательстве нужен новый термин и чем ветхое жилье будет отличаться от аварийного.

Без отселений

Поправки, которые, в частности, предполагают закрепление определения "ветхое жилье" в законодательстве, подготовило министерство строительства. Этим термином хотят обозначить дома, которые не опасны для жизни своих обитателей, однако нуждаются в ремонте.

Помимо безопасности для жильцов, ветхое жилье будет отличаться от аварийного тем, что граждан из него не надо будет отселять. Зато здание в обязательном порядке включат в программу капитального ремонта. А после всех работ за техническим состоянием дома установят регулярное наблюдение.

"Предполагается, что ремонт будет выполняться за счет фонда капремонта", – пояснили в Минстрое.



Минстрой Разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Первое создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения, второе таких угроз не создает, поэтому при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может эксплуатироваться.

Работу над законопроектом планируется завершить до конца июня. А уже в июле документ внесут на рассмотрение в Государственную Думу.

В правительстве хотят узаконить ветхое жилье

Успеть в срок

Депутат Госдумы фракции "Единая Россия", заместитель председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев рассказал Москве 24, что законопроект готовится уже не один год. Еще в 2017 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству и региональным властям разработать постоянно действующий механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.





Павел Качкаев депутат Госдумы Минстрою поручили ввести понятие и критерии признания жилья ветхим. Срок – до 1 июля.

По его словам, сегодня "мы понимаем, что такое аварийное жилье, а что такое ветхое – нет". "Пока остается неясным, можно ли делать в ветхом жилье капитальный ремонт. Или же здание становится ветхим, когда его уже поздно делать или нецелесообразно?" – рассуждает парламентарий.

Депутат подчеркнул, что новый термин должен отличаться от понятия аварийного жилья. Качкаев добавил, что Минстрой также готовит документы, в которых будут закреплены условия проведения капремонта. По мнению парламентария, "важно поддерживать такие дома в достойном виде".

Фото: Москва 24

На ремонт не соберут?

Однако некоторые эксперты выразили опасения, что у нового законопроекта могут быть подводные камни. В разговоре с Москвой 24 исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева пояснила, что зачастую домам, которые планируется признать ветхими, требуется, по ее мнению, не капремонт, а реконструкция. А это "совсем другой состав работ, который может оказаться гораздо дороже".





Светлана Разворотнева исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Как правило, в ветхих домах живут небогатые люди. С них много денег на ремонт не соберешь. Необходимо, чтобы органы власти субсидировали содержание таких зданий, но об этом пока речи не идет.

По мнению Разворотневой, дома с высокой степенью износа все же стоит признавать аварийными. А аварийность подразумевает два выхода – снос либо реконструкцию.

С Разворотневой солидарен и юрист, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он считает, что нововведение может стать способом "снять с государственного бюджета обязанность расселять аварийный фонд".

Кроме того, по его словам, ветхость дома предполагает сильную изношенность несущих конструкций. А капремонта, чтобы это исправить, может быть недостаточно.