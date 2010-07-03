Почти 64 тысячи россиян переедут из аварийного жилья до 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Почти 64 тысяч россиян переедут из аварийного жилья до 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя РФ.

С 2019 года расселение из аварийного жилья выполняют в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Этим занимается Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ. С апреля по июнь фонд рассмотрел и одобрил заявки всех регионов, которые участвуют в проекте.

Как уточнили в Минстрое, для реализации проекта регионы в 2019–2020 годах получат получат 35,4 миллиарда рублей. Федеральная поддержка позволит почти 64 тысячам человек переехать из 26,8 тысячи аварийных помещений общей площадью более 1 миллиона квадратных метров.

"До конца текущего года в новое жилье должны переехать свыше восьми тысяч граждан", – пообещал глава Минстроя Владимир Якушев. По его словам, некоторые росийские регионы "взяли на себя обязательство реализовать в целом программу 2019–2024 годов досрочно". "Мы поддерживаем такие примеры и оказываем им необходимую помощь", – подчеркнул руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что правительство планирует изменить механизмы переселения из аварийного жилья. В частности, поправки предполагают закрепить понятие "ветхое жилье", которое не угрожает жизни и здоровью граждан и будет эксплуатироваться и включаться в программу капремонта.

