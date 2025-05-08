Путин поздравил с 80-летием Победы лидеров стран СНГ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с 80-летием Победы лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Израиля, а также народы Грузии и Молдавии. Обращение президента было опубликовано на сайте Кремля.

"Наш священный долг – бережно хранить заветы поколения победителей. Поэтому очень важно бескомпромиссно пресекать любые попытки исказить нашу общую историю, обелить или предать забвению злодеяния, совершенные нацистами и их пособниками", – подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что в странах СНГ бережно чтут память о подвигах и великих жертвах советских воинов, которые сражались с нацистскими захватчиками и трудились в тылу.

Ранее Путин во время выступления на марафоне "Знание. Первые" отметил вклад всех народов СССР в Победу в Великой Отечественной войне (ВОВ) и назвал ее триумфом советского и российского народа, который не жалел себя ради достижения общей цели.

Однако президент признал, что РСФСР внесла максимальный вклад в Победу в ВОВ, так как больше всего "положила на алтарь своих сынов и дочерей". Путин уточнил, что потери составили около 70%. Он подчеркнул, что все эти люди погибли, защищая Родину и будущее страны.