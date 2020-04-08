Мишустин призвал регионы привлечь эпидемиологов в медорганизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что регионы должны привлечь эпидемиологов в медицинские организации для защиты медицинского персонала от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, на сегодняшний день основная нагрузка приходится на медработников, которые каждый день рискуют заразиться.

"Следует привлечь таких специалистов из в том числе санитарно-курортных организаций, из санаториев, которые временно не работают, прошу все регионы активно использовать этот ресурс, чтобы не допускать внутрибольничного распространения инфекции", – сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением COVID-19.

Также премьер сообщил, что Россия направила свои тест-системы для выявления коронавируса более чем в 30 стран. По его словам, это прежде всего страны Евразийского экономического союза, СНГ и другие страны.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

