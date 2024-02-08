Путин предложил увеличить выплаты академикам РАН до 200 тысяч рублей

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Выплаты академикам РАН необходимо увеличить в два раза – до 200 тысяч рублей, считает Владимир Путин. С таким заявлением президент выступил в ходе мероприятия, посвященного 300-летию Российской академии наук, сообщает РБК.

Глава государства подчеркнул, что академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, а член-корреспондент – 100 тысяч рублей.

Российский лидер отметил, что в 2024-м расходы федерального бюджета на финансирование РАН увеличились почти на треть, до 6 миллиардов рублей, по сравнению с прошлым годом, а ежемесячные выплаты академикам и членам-корреспондентам – в 1,5 раза. Однако, по мнению Путина, этого недостаточно.

Ранее президент сообщил, что государственные расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллиона рублей.

Путин рассказал, что РФ занимает одно из ведущих мест в мире по объему государственных расходов на науку.

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