Путин и Си Цзиньпин заявили, что сотрудничество стран стабилизирует ситуацию в мире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора сделали акцент на том, что тесное взаимодействие стран – важный стабилизирующий фактор в мировых делах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах. Лидеры условились о продолжении личных контактов", – указано в сообщении.

Также Путин и Си Цзиньпин подвели итоги развития всеобъемлющего партнерства двух государств за последний период и договорились развивать сотрудничество стран по всем направлениям.

"В контексте отмечаемого в текущем году 75-летия установления дипломатических отношений выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшем продвижении сотрудничества по всем направлениям, включая энергетику, финансы, инфраструктуру и транспорт, промышленность и сельское хозяйство, гуманитарные и спортивные обмены", – говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, лидеры РФ и КНР подтвердили готовность расширения взаимодействия в международных структурах, в том числе в ООН, БРИКС и ШОС.

"С обеих сторон подтверждена готовность наращивать внешнеполитическую координацию в рамках различных многосторонних структур, в частности, в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества. Си Цзиньпин высказал поддержку приоритетов российского председательства в Объединении БРИКС", – добавили в Кремле.

Ранее Си Цзиньпин в ходе переговоров с Михаилом Мишустиным в Пекине заявил, что РФ и Китай выполнили задачу довести объем двусторонней торговли до 200 миллиардов долларов. Он отметил, что в этом отражается позитивная динамика российско-китайского сотрудничества.

По его словам, у стран заложен крепкий фундамент взаимодействия, растут его масштаб и качество, а также укрепляются возможности противостоять рискам, что демонстрирует стрессоустойчивость и перспективу взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР.