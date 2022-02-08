Песков назвал абсурдной формулировку о требовании Кремля сменить лидера КПРФ

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Предположение о том, что Кремль может потребовать сменить лидера КПРФ, абсурдно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Кремль не имеет таких полномочий, чтобы диктовать политическим партиям, кто должен избираться там лидером. Поэтому постановка вопроса неверная и абсурдная", – заявил Песков, отвечая на вопрос, может ли Кремль поставить вопрос об отставке Геннадия Зюганова с поста лидера КПРФ.

Пресс-секретарь подчеркнул, что КПРФ – партия, имеющая крупную фракцию в парламенте. Поэтому говорить о том, что рост рейтинга данной партии может выступать как дестабилизирующий фактор, некорректно.

Ранее Песков прокомментировал появление петиции об отставке главы Чечни Рамзана Кадырова, появившейся на сайте Change.org. Он подчеркнул, что голосование на сайте ведется анонимно, что позволяет накрутить голоса ботами, в связи с чем в Кремле подобные петиции всерьез не воспринимают.