Песков прокомментировал вопрос присвоения Лукашенко звания полковника в РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не имеет права присваивать звания в Вооруженных силах другой страны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ожидании Александром Лукашенко звания полковника.

"Владимир Путин является президентом Российской Федерации, а Александр Лукашенко является президентом и гражданином Белоруссии, и это две разных страны. И президент РФ не имеет права присваивать воинские звания в Вооруженных силах другого государства", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву Лукашенко рассказал, что Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Он отметил, что служил в Советской армии и имеет звание подполковника. Он в шутку попросил присвоить ему звание полковника Советской армии.