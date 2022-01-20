Лукашенко переболел коронавирусом во второй раз

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во второй раз перенес коронавирус, заразившись "Омикроном". Об этом сообщает агентство БелТА.

Сам президент рассказал, что симптомы при заражении новым штаммом существенно отличаются от обычного COVID-19, отметив, что "Омикрон" – совершенно другой вирус.

"Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу", – заявил Лукашенко на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом.

В первый раз Лукашенко переболел коронавирусом в июле 2020 года. Белорусский лидер рассказывал, что перенес коронавирусную инфекцию в бессимптомной форме.