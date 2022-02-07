Лукашенко рассказал об обещании Путина присвоить ему звание полковника

Фото: palinchak/depositphotos

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника. Об этом он поведал в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

Лукашенко отметил, что служил в Советской армии и имеет звание подполковника.

"Я же не могу себе генералиссимуса звезду повесить или генеральскую. Путин полковник, обещал мне полковника присвоить – до сих пор не присвоил", – подчеркнул белорусский лидер.

Он попросил присвоить ему звание полковника Советской армии.

Ранее Лукашенко рассказал, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики 33 граждан РФ. Он подтвердил, что поверил тогда в то, что россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации.

