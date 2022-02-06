Лукашенко рассказал об обиде на Россию после задержания в Белоруссии 33 граждан РФ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что был обижен на Россию, когда узнал о задержании на территории республики 33 граждан РФ. Он подтвердил, что поверил тогда в то, что россияне прибыли в страну для дестабилизации ситуации.

"Тогда нам россияне не сказали, что там крот какой-то был. <...> Я с Путиным трижды на эту тему говорил. <...> Уже через неделю или несколько дней выяснилось", – сказал Лукашенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В конце июля прошлого года Белоруссия задержала на своей территории группу из 33 граждан России, которых в Минске назвали сотрудниками ЧВК. Впоследствии они были арестованы по подозрению в подготовке беспорядков в республике.

Россия расценила задержание своих граждан как не соответствие союзническим отношениям. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, задержанные являются сотрудниками ЧОПа, которые направлялись в другую страну транзитом через Белоруссию и опоздали на рейс.